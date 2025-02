Classifica Serie A, il Milan guadagna terreno: la situazione per la lotta Champions è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, in questa giornata di campionato, con le non vittorie di Lazio e Fiorentina ha recuperato terreno per la lotta alla qualificazione per la prossima Champions League.

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Juventus 46 (25)

Lazio 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Torino 28 (25)

Genoa 27 (24)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (24)

Monza 14 (25)