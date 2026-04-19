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Classifica Serie A, il Milan a quota 66 punti: il confronto con il passato. Dal 2018 ad oggi

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15 minuti ago

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Classifica Serie A – Il Milan di Massimiliano Allegri messo a confronto con i risultati effettuati dal 2018 ad oggi

l cammino del Milan in Serie A negli ultimi anni è stato un percorso fatto di picchi altissimi, brusche frenate e costanti rivoluzioni tecniche. Analizzando il rendimento del club rossonero alla 33ª giornata dal 2018 a oggi, emerge un quadro chiaro di come la stabilità in panchina e i cambi di modulo abbiano influenzato la classifica.

Il confronto dei punti: dall’era Pioli al ritorno di Allegri

Il dato più interessante che emerge dallo storico recente è la fluttuazione del rendimento. Se guardiamo alla stagione attuale 2025/2026, il Milan targato Massimiliano Allegri ha raccolto 66 punti in 33 turni. Un bottino solido, che pareggia esattamente il risultato ottenuto da Stefano Pioli nella stagione 2020/2021, l’anno che segnò il ritorno definitivo dei rossoneri nell’élite del calcio europeo.

Tuttavia, il record assoluto dell’ultimo decennio resta saldamente nelle mani del Milan dello Scudetto (2021/2022), capace di toccare quota 71 punti a questo punto del campionato.

Il crollo del 2024/2025 e la risalita

Il punto più basso della storia recente è rappresentato dalla scorsa stagione. Il passaggio di testimone tra Fonseca e Conceicao ha portato a un bottino di soli 51 punti, evidenziando le difficoltà di una transizione tecnica mai del tutto decollata. Al contrario, la gestione Allegri sembra aver riportato una stabilità difensiva e una continuità di risultati che mancava da tempo.

La cronologia delle panchine: un decennio di cambiamenti

Ecco il dettaglio dei punti raccolti dopo 33 giornate, stagione per stagione:

StagionePuntiAllenatore
2025/202666Allegri
2024/202551Fonseca – Conceicao
2023/202469Pioli
2022/202358Pioli
2021/202271Pioli
2020/202166Pioli
2019/202053Giampaolo – Pioli
2018/201956Gattuso

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