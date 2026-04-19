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Classifica Serie A, il Milan a quota 66 punti: il confronto con il passato. Dal 2018 ad oggi
Classifica Serie A – Il Milan di Massimiliano Allegri messo a confronto con i risultati effettuati dal 2018 ad oggi
l cammino del Milan in Serie A negli ultimi anni è stato un percorso fatto di picchi altissimi, brusche frenate e costanti rivoluzioni tecniche. Analizzando il rendimento del club rossonero alla 33ª giornata dal 2018 a oggi, emerge un quadro chiaro di come la stabilità in panchina e i cambi di modulo abbiano influenzato la classifica.
Il confronto dei punti: dall’era Pioli al ritorno di Allegri
Il dato più interessante che emerge dallo storico recente è la fluttuazione del rendimento. Se guardiamo alla stagione attuale 2025/2026, il Milan targato Massimiliano Allegri ha raccolto 66 punti in 33 turni. Un bottino solido, che pareggia esattamente il risultato ottenuto da Stefano Pioli nella stagione 2020/2021, l’anno che segnò il ritorno definitivo dei rossoneri nell’élite del calcio europeo.
Tuttavia, il record assoluto dell’ultimo decennio resta saldamente nelle mani del Milan dello Scudetto (2021/2022), capace di toccare quota 71 punti a questo punto del campionato.
Il crollo del 2024/2025 e la risalita
Il punto più basso della storia recente è rappresentato dalla scorsa stagione. Il passaggio di testimone tra Fonseca e Conceicao ha portato a un bottino di soli 51 punti, evidenziando le difficoltà di una transizione tecnica mai del tutto decollata. Al contrario, la gestione Allegri sembra aver riportato una stabilità difensiva e una continuità di risultati che mancava da tempo.
La cronologia delle panchine: un decennio di cambiamenti
Ecco il dettaglio dei punti raccolti dopo 33 giornate, stagione per stagione:
|Stagione
|Punti
|Allenatore
|2025/2026
|66
|Allegri
|2024/2025
|51
|Fonseca – Conceicao
|2023/2024
|69
|Pioli
|2022/2023
|58
|Pioli
|2021/2022
|71
|Pioli
|2020/2021
|66
|Pioli
|2019/2020
|53
|Giampaolo – Pioli
|2018/2019
|56
|Gattuso