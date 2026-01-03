Classifica Serie A, il Milan di Allegri vola in vetta dopo Cagliari. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo del 2026 con un verdetto chiaro: il Milan è la squadra da battere. Grazie alla vittoria di misura ottenuta all’Unipol Domus contro il Cagliari, i rossoneri si sono isolati al comando della classifica, mandando un segnale fortissimo a tutte le inseguitrici. Il progetto tecnico sta dando i frutti sperati, confermando la bontà delle scelte societarie effettuate negli ultimi mesi.

La vetta del Diavolo: l’effetto Allegri e Tare

Il primato attuale, con ben 38 punti conquistati, è il risultato tangibile della rivoluzione sportiva iniziata in via Aldo Rossi. Al timone della squadra troviamo Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico plurititolato noto per la sua capacità di gestire i momenti cruciali della stagione. La sua mano è evidente nella solidità mostrata in Sardegna, dove il Diavolo ha saputo gestire il vantaggio con il tipico cinismo delle grandi squadre.

Fondamentale è stato anche l’apporto di Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di grande esperienza internazionale, esperto nel costruire organici equilibrati e competitivi. Grazie al lavoro di Tare sul mercato, i rossoneri dispongono oggi di una rosa profonda, capace di sopperire alle assenze e di mantenere un rendimento costante, permettendo al club meneghino di guardare tutti dall’alto verso il basso.

Analisi della classifica: Inter e Napoli inseguono

Stando ai dati ufficiali della classifica di Serie A (fonte Lega Serie A), il Milan guida il gruppo, ma la concorrenza resta agguerrita. L’Inter insegue a quota 36 punti, con una gara ancora da recuperare, così come il Napoli di Conte fermo a 34. Ecco il dettaglio delle prime posizioni:

Milan: 38 punti

Inter: 36 punti (*)

(*) Napoli: 34 punti (*)

(*) Roma: 33 punti

Juventus: 32 punti

Il distacco tra le prime cinque è minimo, rendendo ogni giornata un potenziale spartiacque per lo Scudetto. Mentre squadre come la Juventus faticano a trovare continuità, i rossoneri beneficiano della serenità portata dal nuovo corso.

Il futuro dei rossoneri

Con una difesa bunker e un attacco che ha trovato in Niclas Fullkrug, centravanti tedesco potente e decisivo sotto porta, un nuovo punto di riferimento, il futuro appare radioso. La gestione di Massimiliano Allegri sta valorizzando ogni singolo elemento, mentre Igli Tare resta vigile per puntellare ulteriormente la squadra. La corsa verso il titolo è appena iniziata, ma questo Milan ha tutta l’intenzione di restare in cima fino alla fine.