Classifica Serie A aggiornata, dopo Parma Roma: i giallorossi restano a -4

Classifica Serie A – Come cambia la situazione dopo il successo in trasferta dei giallorossi al Tardini

Vince la Roma di Ranieri al Tardini grazie al gol di Soulé su punizione. In attesa di Juventus-Inter (in scena questa sera) e Genoa-Verona in programma domani. Questa è la classifica di Serie A:

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (24)

Atalanta 51 (25)

Lazio 46 (25)

Juventus 43 (24)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Torino 28 (25)

Genoa 27 (24)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (24)

Monza 14 (25)