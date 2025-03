Classifica Milan, con le prime 8 di Serie A: il dato

Condividi via email

Classifica Milan, i rossoneri hanno fatto pochissimi punti con le cosiddette grandi del nostro campionato. La lista dei risultati parla chiaro

Solo una vittoria per il Milan (nel derby con l’Inter) in 11 partite giocate con le prime 8 della classifica di Serie A. Un dato che non fa ben sperare considerando che tra campionato e Coppa Italia ci saranno cinque big match nel giro di 6 gare.