Classifica Milan, come cambia la situazione rispetto all’anno scorso: differenza di punti netta! Il dato. Segui le ultimissime sul club rossonero

La classifica Milan tra questa stagione in corso e la scorsa, l’ultima con Stefano Pioli, ha una differenza di punti netta. Ecco qui riportati i numeri:

Inter 71 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 32 giornate)

*Napoli 65 (+17)

Atalanta 61 (+10)

Juventus 59 (-4)

Bologna 57 (-2)

Lazio 56 (+7)

Roma 54 (-4)

Fiorentina 53 (+6)

Milan 51 (-18)

Torino 40 (-5)

Udinese 40 (+12)

Genoa 39 (=)

Como 36 (in Serie B)

Hellas Verona 32 (+4)

Cagliari 30 (-1)

Parma 28 (in Serie B)

Lecce 26 (-6)

*Empoli 24 (-4)

Venezia 24 (in Serie B)

Monza 15 (-28)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 31 giornate della Serie A 2023/24