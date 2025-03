Classifica Milan, da Fonseca a Conceicao: come è cambiata la situazione in nove partite?

Condividi via email

Classifica Milan, come è cambiata la situazione dei rossoneri da Fonseca a Conceicao. Dalla 19esima alla 27esima giornata

Il Milan ha esonerato Paulo Fonseca a fine dicembre, precisamente dopo la 18esima giornata pareggiata 1-1 contro la Roma. In quel momento i rossoneri erano settimi in classifica con 28 punti, a -7 dalla Lazio quarta con una partita in meno.

Ora, alla 27esima giornata, dopo 9 gare (10 considerando il recupero con il Bologna) con Conceicao in panchina la classifica dice questo: nono posto con 41 punti, a -9 dal quarto posto, potenzialmente -11 con se la Juventus dovesse vincere questa sera.