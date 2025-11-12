Connect with us

Classifica marcatori Milan: Allegri a caccia di gol. Leao e Pulisic al comando, Santiago Gimenez ancora a secco. Il dettaglio

Classifica marcatori Milan: Massimiliano Allegri cerca gol oltre Leao e Pulisic. Santiago Gimenez ancora a secco. La graduatoria

Con la sosta per le Nazionali, il Milan è chiamato a riordinare le idee per trovare quella continuità offensiva che spesso è mancata. Max Allegri vuole più gol, e la classifica marcatori rossonera evidenzia una dipendenza dai trequartisti.

In testa alla classifica ci sono a pari merito:

  • Rafa Leão con 4 reti
  • Christian Pulišić con 4 reti

Seguono a quota due marcature i centrocampisti Pavlović e Saelemaekers. A ruota, con una marcatura ciascuno, troviamo Modrić, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Athekame.

È evidente che Allegri si aspetta di più, soprattutto da attaccanti come Santiago Giménez, ancora in totale digiuno in campionato. L’obiettivo è trovare quelle reti in più che, alla distanza, possono fare la differenza.

