Connect with us

HANNO DETTO

Bucchioni su Santiago Gimenez: «È poco lucido e avverte il giudizio di Allegri. Sono però convinto di questa cosa»

HANNO DETTO

Acquafresca controcorrente: «Fossi stato nel Milan avrei fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk vi spiego perchè». Poi esalta Allegri

HANNO DETTO

Verratti, la rivelazione dell'ex centrocampista del PSG fa sognare i tifosi del Milan: non se lo aspettava nessuno

HANNO DETTO

Cannavaro scommette su Gattuso: «Italia ai Mondiali? Rino ha l'esperienza giusta per portare a termine la missione. Lui il mio difensore preferito attualmente»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Biasin mette alla luce un dato inquietante: negli ultimi anni si salvano solo Bacca e Balotelli!

HANNO DETTO

Bucchioni su Santiago Gimenez: «È poco lucido e avverte il giudizio di Allegri. Sono però convinto di questa cosa»

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Bucchioni

Bucchioni, noto giornalista, ha analizzato la situazione di Santiago Gimenez al Milan: l’attaccante può ancora riscattarsi

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà su TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il delicato momento che stanno attraversando alcuni attaccanti della Serie A, soffermandosi in particolare su Santiago Giménez.

Bucchioni ha individuato la crisi del rossonero in una combinazione di fattori tecnici e psicologici:

PAROLE – «Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido».

Il giornalista ritiene che sul rendimento dell’attaccante stia incidendo anche il peso delle aspettative e del giudizio del tecnico: «E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa». Nonostante il momento difficile, Bucchioni si è mostrato fiducioso sulle potenzialità del giocatore: «È un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile».

In chiusura, ha toccato il tema Italiano, confermando che l’estate scorsa «non è andato al Milan per rimanere a Bologna».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.