Bucchioni su Santiago Gimenez: «È poco lucido e avverte il giudizio di Allegri. Sono però convinto di questa cosa»

Bucchioni, noto giornalista, ha analizzato la situazione di Santiago Gimenez al Milan: l’attaccante può ancora riscattarsi

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà su TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il delicato momento che stanno attraversando alcuni attaccanti della Serie A, soffermandosi in particolare su Santiago Giménez.

Bucchioni ha individuato la crisi del rossonero in una combinazione di fattori tecnici e psicologici:

PAROLE – «Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido».

Il giornalista ritiene che sul rendimento dell’attaccante stia incidendo anche il peso delle aspettative e del giudizio del tecnico: «E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa». Nonostante il momento difficile, Bucchioni si è mostrato fiducioso sulle potenzialità del giocatore: «È un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile».

In chiusura, ha toccato il tema Italiano, confermando che l’estate scorsa «non è andato al Milan per rimanere a Bologna».