Italiano Milan, il tecnico del Bologna è stato realmente vicino ai rossoneri? Clamorosa indiscrezione, Tare ci aveva pensato ma... Ultimissime

Italiano Milan, i rossoneri avevano pensato al tecnico del Bologna per la panchina ma Tare ha poi virato definitivamente su Allegri

La panchina rossonera si è tinta di nuovi colori. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, il Milan si prepara a un’era di cambiamenti radicali. Le voci sul possibile successore di Conceicao sono state tante e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, una di queste ha riguardato molto da vicino un nome che ha fatto sognare tanti tifosi: Vincenzo Italiano.

Nonostante le smentite sul fatto che la trattativa fosse già in fase avanzata, una possibilità di vedere Italiano alla guida del Diavolo c’è stata realmente. L’ex tecnico della Fiorentina, che ha saputo imporsi come uno dei migliori allenatori emergenti del panorama calcistico italiano, ha attirato l’attenzione di diversi club di alta fascia. Le sue idee di gioco offensive, il suo calcio propositivo e la sua capacità di valorizzare i giovani lo rendono un profilo estremamente interessante.

Tuttavia, il Milan aveva in mente un percorso diverso. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il neo direttore sportivo Igli Tare ha sempre avuto una visione chiara: per riportare il club ai vertici del calcio italiano era necessario un allenatore di grandissima esperienza, un profilo testato in grandi club e con una comprovata capacità di gestire la pressione e le aspettative di una piazza come Milano. La scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Allegri, l’uomo dello Scudetto 2011 e della doppia esperienza in bianconero, ha firmato il suo ritorno in rossonero.

L’arrivo di Allegri non è solo un cambio di allenatore, ma un vero e proprio segnale inviato al mondo del calcio. Il Milan ha deciso di puntare sulla solidità e sulla mentalità vincente, caratteristiche che il tecnico livornese ha sempre saputo infondere alle sue squadre. La sua esperienza e il suo metodo di lavoro sono considerati fondamentali per riportare il club a competere per i massimi traguardi.

La nuova coppia Tare-Allegri rappresenta la scommessa del Milan per il futuro. Igli Tare, con la sua esperienza e la sua competenza nella gestione del mercato, e Massimiliano Allegri, un allenatore che sa come si vince e come si costruiscono squadre solide, dovranno lavorare in sintonia per riportare il Milan a essere una delle potenze calcistiche del panorama internazionale. La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su un retroscena di mercato che conferma la nuova rotta del club: via libera all’esperienza, alla mentalità vincente e a un progetto di lunga durata che possa riportare il Milan dove merita. La nuova era rossonera è appena iniziata.