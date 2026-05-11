Ciccio Graziani critica Gimenez: «Non giocherebbe nemmeno in Serie B». Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il big match tra il Milan e l’Atalanta continua a far discutere. Durante l’ultima puntata de “La Domenica Sportiva”, è intervenuto Ciccio Graziani. L’ex attaccante campione del mondo nel 1982 e oggi opinionista, non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione del Diavolo, e soprattutto di alcuni giocatori.

PAROLE – «Ho visto giocatori con gli occhi della paura, poi lì davanti hanno delle criticità enormi. 40 milioni per Nkunku? Abbiate pietà dei.. ma anche Santi Gimenez. Lui non giocherebbe nemmeno in Serie B..».