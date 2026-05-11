HANNO DETTO
Ciccio Graziani critica Gimenez: «Non giocherebbe nemmeno in Serie B»
Ciccio Graziani critica Gimenez: «Non giocherebbe nemmeno in Serie B». Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri
Il big match tra il Milan e l’Atalanta continua a far discutere. Durante l’ultima puntata de “La Domenica Sportiva”, è intervenuto Ciccio Graziani. L’ex attaccante campione del mondo nel 1982 e oggi opinionista, non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione del Diavolo, e soprattutto di alcuni giocatori.
PAROLE – «Ho visto giocatori con gli occhi della paura, poi lì davanti hanno delle criticità enormi. 40 milioni per Nkunku? Abbiate pietà dei.. ma anche Santi Gimenez. Lui non giocherebbe nemmeno in Serie B..».
Ultimissime Milan
Ultimissime Milan LIVE: i tifosi continuano la protesta, quanti rebus in casa rossonera, dal futuro di Tare alle ipotesi che portano a D’Amico e Italiano
Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...