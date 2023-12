Ciarravano loda Reijnders: «Ha grande intelligenza, giocatore di alto livello»

Il giornalista Paolo Ciarravano ha voluto dire la sua su Milan Monza, soffermandosi sulla prestazione offerta da Reijnders

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Ciarravano ritorna sulla prestazione offerta dal Milan contro il Monza, soffermandosi su alcuni singoli come Reijnders.

LE PAROLE – «Ogni partita è diversa, arriva con una partita precedente e successiva, dal punto di vista atletico e mentale. Reijnders secondo me ha grande intelligenza, è un giocatore che quando è in condizione dentro un sistema si sa esaltare. È un giocatore di grandissimo livello per concetti di calcio, va messo nella condizione di rendere. Col Monza, anche grazie al vantaggio iniziale, si è subito esaltato. È chiaro che non è un giocatore che può giocare a tutto campo per passo e caratteristiche. Ma se è messo nelle condizioni di far bene dentro un sistema le cose che sa fare le fa molto bene».