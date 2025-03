Chukwueze, in campo con la Nigeria: ora Conceicao lo attende a Milanello

Condividi via email

Chukwueze è sceso in campo in Nigeria-Zimbabwe, match valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026

Alle ore 17:00 è sceso in campo Samuel Chukwueze in Nigeria-Zimbabwe. L’ex Villarreal è l’ultimo dei Nazionali del Milan ad essere impegnato con la propria selezione. Oggi a Milanello Conceicao ha ritrovato i calciatori che hanno giocato in Europa.

Domani sarà il turno di Pulisic, Musah e Gimenez, che hanno disputato ieri il loro ultimo match. Il nigeriano invece dovrebbe essere disponibile da giovedì, a tre giorni dalla sfida di Serie A con il Napoli.