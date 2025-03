Condividi via email

Chukwueze Milan, il nigeriano parte da titolare con la sua nazionale: il precedente lo vede vittorioso. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta vivendo due settimane più tranquille per gli impegni dedicati alle Nazionali. Uno dei convocati è stato Chukwueze: oggi, l’ex Villarreal, è impegnato con la sua Nigeria.

L’esterno di piede mancino è stato scelto dal suo CT come titolare largo sulla destra per la partita contro il Ruanda. Nella partita d’andata – Samuel Chukwueze – ha anche trovato la via della rete.