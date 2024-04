Chukwueze Milan, è arrivata la tanto attesa svolta. E a Milanello sono convinti di una cosa: tutti i dettagli

Tuttosport oggi in edicola si è concentrato in particolare su Samuel Chukwueze, giocatore che sembra aver svoltato la sua avventura in maglia rossonera proprio nel momento cruciale della stagione.

L’esterno rossonero, per il quale il Milan verserà altri 1,5 milioni di euro di bonus nelle casse del Villarreal, ha mostrato cose interessanti anche nell’ultima uscita a Firenze: le sensazioni a Milanello sono che anche Chukwueze possa essere un’arma in più per il rush finale.