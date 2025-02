Chukwueze Milan, stava per partire nelle ultime ore di mercato: super cifra per i rossoneri!

Condividi via email

Chukwueze Milan, il Fulham aveva proposto una super cifra per l’attaccante nigeriano. Il retroscena

Samuel Chukwueze stava per lasciare il Milan nelle ultime ore di calciomercato. Per l’attaccante nigeriano, tra gli altri, si era mosso soprattutto il Fulham. A riportarlo è Matteo Moretto.

Il club inglese, per l’ex Villarreal, avrebbe offerto circa 30 milioni di euro, ma non ci sarebbero stati i tempi tecnici per definire gli ultimi dettagli e la formula finale, se un prestito con acquisizione obbligatoria o meno.