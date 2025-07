Chukwueze Milan, non è nei piani di mister Allegri: un club si è interessato a lui

Chukwueze Milan – Massimiliano Allegri non considera nei suoi piani l’esterno nigeriano!

Il calciomercato estivo è in pieno fermento, e il Milan, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, sembra intenzionato a sfoltire la rosa e a definire i suoi piani. Tra i nomi caldi in uscita dal club meneghino, oltre al terzino brasiliano Emerson Royal, spicca ora quello di Samuel Chukwueze. L’ala nigeriana, arrivata con grandi aspettative, non avrebbe convinto lo stratega toscano nei primi giorni di allenamento a Milanello, aprendo di fatto le porte a una sua possibile cessione.

Chukwueze, Un’Ala in Bilico tra Milanello e la Liga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Real Betis, club spagnolo che ha già messo gli occhi su Emerson Royal, avrebbe ora nel mirino anche Chukwueze. L’esterno d’attacco nigeriano, noto per la sua velocità e il dribbling, non avrebbe lasciato un’impressione positiva su Allegri. Il tecnico, tornato sulla panchina del Diavolo, è notoriamente un estimatore del lavoro tattico e dell’applicazione difensiva, aspetti sui quali Chukwueze potrebbe non aver brillato a sufficienza in questa fase iniziale della preparazione.

Questa valutazione, se confermata, significherebbe per il Milan la possibilità di recuperare parte dell’investimento fatto per il giocatore, liberando al contempo un posto in rosa e un ingaggio. Il calciatore, dal canto suo, potrebbe trovare nel campionato spagnolo e nel Real Betis, una realtà che lo conosce bene per i suoi trascorsi al Villarreal, un ambiente ideale per rilanciarsi e ritrovare la fiducia.

Il Betis, un Ponte per il Rilancio in Liga?

Il Betis, guidato da un progetto ambizioso, sta cercando rinforzi sulle fasce e vede in Chukwueze e Royal due profili interessanti per aggiungere qualità e profondità. Per Emerson Royal, il ritorno in Liga rappresenterebbe un’occasione per consolidare la sua carriera dopo l’esperienza in Serie A. Per Chukwueze, invece, sarebbe un’opportunità di ripartire da un campionato dove ha già dimostrato il suo valore, lontano dalle pressioni e dalle aspettative di una piazza come quella del Milan.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro dei due calciatori e capire se il Betis riuscirà a concretizzare questo doppio affare in uscita dalla sponda rossonera di Milano.