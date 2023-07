Chukwueze Milan, accordo a un passo: ecco l’ultima offerta rossonera per strappare il nigeriano agli spagnoli

Il Milan continua a lavorare per mettere a segno il colpo Chukwueze e, entro poche ore, i rossoneri contano di definire anche questa operazione per rinforzare ulteriormente l’attacco.

La trattativa, come riporta TMW, è in stato avanzato: accordo a un passo col Villarreal sulla base di una proposta da 20 milioni di euro più importanti bonus per arrivare fino a circa 28 milioni.