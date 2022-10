Christillin: «Tifosi della Juve stanchi di vedere bel calcio solo al Meazza». Le parole della tifosa bianconera

Evelina Christillin, membro del comitato Uefa e grande tifosa della Juventus, ha parlato così dell’umore dei tifosi bianconeri.

Le sue parole a Sky Sport: «I tifosi della Juve non vorrebbero vedere bel calcio solo al Mezza o al Maradona, in questo momento non si divertono a guardare i bianconeri».