Christillin: «Gli inglesi pensavano di aver già vinto, ma quale stile british»

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato a Il Mattino della vittoria dell’Italia ad Euro 2020.

«Lo stile british a Wembley ce l’aveva Mattarella ed il gesto degli inglesi di togliersi la medaglia mi ha colpito. Gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale, per loro perdere è stato come cadere dal decimo piano. Hanno fischiato anche i giocatori della loro squadra dopo gli errori, oltre agli insulti razzisti per i rigori falliti».