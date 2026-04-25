Chivu, frecciata ad Allegri? Il tecnico sicuro: «Finita l’epoca in cui le migliori difese vincono i campionati…»

Chivu, tecnico dell’Inter, ha punzecchiato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Torino Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/26: queste le parole del tecnico nerazzurro e la frecciata ad Allegri:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «I gol si fanno e si prendono soprattutto quando hai un atteggiamento propositivo. Dipende dalla squadra che affronti anche. Poi credo che la cosa più importante sia essere propositivi, sarebbe un peccato non sfruttare la qualità individuale dei ragazzi. Credo siano finiti i tempi un cui le migliori difese vincono i campionati. Il calcio è più dinamico e più di intensità. Possiamo ancora migliorare, l’altra sera Bayern-Real è finita 4-3. Il calcio si sta piegando sempre di più nelle transizioni offensive, bisogna adattarsi».



LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU