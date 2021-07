Chirurgo di Spinazzola: «Tornerà alla grande, ha tanta grinta»

Il chirurgo Lasse Lempainen, che ha operato Leonardo Spinazzola, ha parlato del recupero dell’esterno della Roma e della Nazionale

Lesse Lempainen, chirurgo luminare che ha operato in Finlandia Leonardo Spinazzola, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione e del recupero dell’esterno di Roma e Italia.

«Leonardo ha una grande forza interiore, anche se la rabbia per avere dovuto interrompere la splendida avventura dell’Europeo non è certo smaltita. Ma l’ho subito visto grintoso e concentrato sulla riabilitazione. Tempi di recupero? Se tutto andrà bene, tra sei mesi Spinazzola potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Ma è presto per fare questi discorsi. Io sono molto ottimista sul pieno recupero del ragazzo. Molto dipenderà dalla riabilitazione, ma resto convinto che tornerà il grande giocatore che all’Europeo stava impressionando tutti. Se vuole, potrà andare a Londra. E mi auguro che succeda. Euro2020? Pensavo che la favorita fosse la Francia, ma dopo la sua eliminazione credo che i più forti siate voi».