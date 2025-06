Chiesa, nel mirino del Milan: lui vuole tornare in Serie A. C’è però un problema!

Chiesa piace al Milan e lui allo stesso tempo vorrebbe tornare a giocare in Italia. La situazione legata all’azzurro

Il Milan mostra un forte interesse per Federico Chiesa, con il giocatore che, dal canto suo, spinge per un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. La notizia, riportata da TuttoMercatoWeb, evidenzia un’operazione che, seppur complessa, potrebbe rappresentare un colpo significativo per i rossoneri.

Il principale ostacolo all’affare è rappresentato dall’elevato ingaggio di Chiesa, che percepisce 7,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che al momento rientra nei parametri della Juventus, ma che per il Milan, attento al bilancio e alla sostenibilità economica, rappresenterebbe un investimento oneroso. I rossoneri, pur apprezzando le qualità tecniche e la duttilità dell’esterno, dovranno valutare attentamente la fattibilità economica dell’operazione.

Chiesa, la cui situazione contrattuale con la Juventus è in scadenza nel 2025, non sembra propenso a rinnovare con i bianconeri alle condizioni attuali. Questa posizione di stallo potrebbe favorire un’uscita anticipata e riaprire la porta a un suo trasferimento. Il desiderio del giocatore di tornare a giocare in Italia, magari in un club di vertice come il Milan, è un fattore che i rossoneri potrebbero sfruttare a loro vantaggio.

Il Milan, dal canto suo, cerca un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, caratteristiche che Chiesa possiede ampiamente. Sebbene l’ingaggio sia un nodo difficile da sciogliere, il club milanese potrebbe tentare di trovare una soluzione, magari proponendo un contratto di durata più lunga per spalmare il costo o inserendo bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. L’ipotesi di un sacrificio economico da parte del giocatore per facilitare il trasferimento non è da escludere, ma al momento rimane un’incognita. La trattativa si prospetta lunga e complessa, ma il Milan sembra intenzionato a sondare il terreno per capire la reale possibilità di portare Chiesa a San Siro.