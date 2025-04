Chiesa Milan, i rossoneri insistono per l’esterno del Liverpool: può sbarcare in rossonero a queste condizioni

Chiesa Milan, l’esterno del Liverpool resta un’opzione concreta per il mercato della prossima estate: può arrivare in prestito

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, per il calciomercato Milan della prossima estate continua ad essere una pista possibile quella che porta a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ed ex Juve.

Chiesa vorrebbe rilanciarsi in Italia e proprio per questo il Liverpool sarebbe disposto a far partire il ragazzo con la formula del prestito. Un’occasione ghiotta per il Milan che è pronto a cogliere l’opportunità.