Chiesa Milan, le quote non mentono! Pista caldissima, c’è da battere la concorrenza di questo club

Chiesa Milan, i bookmakers non hanno dubbi: la pista che riporterebbe in Italia l’esterno italiano è caldissima. Occhio anche alla Roma

Secondo quanto riportato dai bookmakers, Federico Chiesa ha aperto all’ipotesi di rientro in Serie A dopo una stagione in Premier League con il Liverpool. Il giocatore ha dichiarato che “la possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate”, lasciando intendere che potrebbe essere interessato a tornare a giocare in Italia.

Chiesa ha avuto una stagione difficile con il Liverpool, dove ha trovato poco spazio e non è mai stato centrale nel gioco di Arne Slot. Nonostante la vittoria del campionato, il giocatore potrebbe essere alla ricerca di un nuovo sfida e il ritorno in Serie A potrebbe essere un’opzione interessante.

I bookmaker puntano sulla pista calciomercato Milan, trainata dal ritorno di Massimiliano Allegri, suo ultimo allenatore alla Juventus. L’approdo in rossonero si gioca a 3, il che significa che potrebbe essere una delle opzioni più probabili per il giocatore. Tuttavia, anche la Roma è in scia, con una quota di 3,50, vicinissima al giocatore la scorsa estate prima del passaggio in Inghilterra.

Anche il Napoli è alla finestra, con una quota di 4, e potrebbe trovare nell’ex Fiorentina un vero sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il ritorno di Chiesa in Italia potrebbe essere un’opzione interessante per diverse squadre, e sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi.

Un clamoroso ritorno in bianconero dopo soli 12 mesi è invece considerato meno probabile, con una quota di 7,50. Tuttavia, il mercato dei trasferimenti è sempre pieno di sorprese, e non si può escludere che Chiesa possa tornare alla Juventus in futuro. In ogni caso, la dichiarazione del giocatore apre a diverse possibilità, e sarà interessante vedere quale sarà la sua scelta finale.