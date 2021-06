Chiellini: «Sentiamo la responsabilità di una Nazione»

Chiellini ha parlato alla vigilia di Italia Galles ai canali ufficiali della Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni

EMOZIONI – «Indossare la maglia dell’Italia è un’emozione unica, il sogno di ogni bambino. Arrivare a una manifestazione importante come l’Europeo è qualcosa che va oltre. Le emozioni che legano il gruppo sono incredibili. Io per fortuna ho vissuto quattro europei. Crescendo le emozioni cambiano: c’è meno tensione. Ora è solo piacere».

UNITÀ – «Noi giocatori siamo molto uniti. Quando abbiamo la maglia azzurra non siamo più Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma o qualsiasi altro club. Siamo l’Italia. Rappresentiamo una squadra unica, una Nazione. Poi c’è l’unione di tutti i tifosi di un Paese e di milioni di italiani in giro per il mondo. In queste occasioni ci leghiamo ancora di più e viene fuori il nostro nazionalismo».

RESPONSABILITÀ – «C’è tanta responsabilità, la percepiamo da parte di tutti. Quando c’è un evento del genere ci trasmettono la voglia ma anche la responsabilità di rappresentare un Nazione».

