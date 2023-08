Chiellini sicuro sullo Scudetto: «Il Milan parte dietro a queste due». Le parole dell’ex capitano azzurro a Tuttosport

Giorgio Chiellini ha parlato ai quotidiani in edicola questa mattina, toccando diversi temi riguardanti anche il Milan. Le dichiarazioni del difensore dei Los Angeles FC sullo scudetto.

CHIELLINI – «La Juve deve puntare come ogni anno a vincere lo Scudetto. Non dipenderà solo da loro ovviamente, nel passato partiva nettamente favorita mentre questa volta non sarà così. Non è la favorita anche se può vincerlo. Negli ultimi due anni lo Scudetto non è andato alla favorita e questo può essere di buon auspicio. Vedremo anche il cammino delle altre, in primis il Napoli che ha perso l’allenatore e Kim ma ha mantenuto l’ossatura della squadra. In estate si gioca e in prima fila vedo Napoli e Inter, dietro Milan e Juve».