Chiellini: «Interessante il progetto Milan, ammiro Pioli. Su Tonali…». Le parole dell’ex capitano della Nazionale italiana

Giorgio Chiellini ha parlato anche del Milan a pochi giorni dall’inizio del campionato. Le parole riportate da Tuttosport dell’ex capitano dell’Italia.

CHIELLINI – «Qui ho visto anche il Milan, conosco bene Pioli che lo ammiro molto anche come persona. Il progetto rossonero è interessante, vediamo come andrà in campionato. Peccato abbia ceduto Tonali che poteva essere una bandiera ma credo che sia il destino delle squadre italiane»