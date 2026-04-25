Chiellini sul percorso del Milan: «Ha sognato una sfida all’Inter, ma ho sempre creduto ad Allegri…»

Chiellini, intervistato ai microfoni di Tmw, ha parlato così del percorso del Milan in vista della delicata sfida contro la Juventus

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Giorgio Chiellini ha offerto una panoramica approfondita sul momento attuale del calcio italiano, soffermandosi in particolare sul Milan e su una delle figure più iconiche della sua storia recente: Zlatan Ibrahimovic. Il leggendario difensore ha voluto rendere omaggio allo svedese, sottolineando come la sua bacheca non renda giustizia al valore assoluto mostrato sul rettangolo di gioco durante tutta la sua lunghissima attività agonistica.

Chiellini, tra “Extraterrestri” e obiettivi stagionali

Il focus di Chiellini si è poi spostato sull’andamento della squadra guidata da Massimiliano Allegri, che nonostante la distanza dalla vetta ha saputo mantenere una rotta coerente con le ambizioni della società. L’ex capitano azzurro ha promosso il cammino dei rossoneri, evidenziando la solidità del progetto tecnico.

Queste le parole di Chiellini riprese da TMW:

«Ibrahimovic? L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri. Chi ci ha giocato insieme sa quanto Zlatan fosse forte e quanto potesse fare la differenza».

Sulla stagione rossonera ha poi aggiunto:

«Il Milan ha fatto un buon campionato, ha fatto sognare di poter stare dietro all’Inter. Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Allegri, che l’obiettivo vero fosse la Champions League».

Le dichiarazioni di Chiellini confermano la stima verso l’operato dell’allenatore del Milan, ribadendo che il traguardo principale rimane il ritorno nell’élite del calcio europeo, un obiettivo che la squadra ha perseguito con costanza e determinazione durante tutto l’arco della stagione.