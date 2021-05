Chiellini: «Meritiamo di giocarci la Champions fino alla fine»

Giorgio Chiellini ha parlato dopo la vittoria della sua Juve sull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match

Giorgio Chiellini ha parlato dopo la vittoria della sua Juve sull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match: «Abbiamo tirato fuori l’orgoglio, non so se ci porterà in Champions. Meritiamo di giocarcela fino all’ultimo, non penso che avremmo meritato di più. Ci proveremo, vediamo gli altri cosa faranno domani. Mercoledì abbiamo una Coppa, sappiamo quanto siano importanti i trofei. Domenica sera faremo tutte le valutazioni del calcio ma oggi è un passo prematuro. Aspettiamo una settimana. L’Atalanta ha meritato, noi meritiamo di giocarcela fino all’ultimo. Spero che il Napoli faccia dei passi falsi ma non avremmo meritato di esserci già».

CONTINUITA’ – «Ci è mancata la continuità nelle prestazioni come quelle che abbiamo fatto oggi. Non abbiamo fatto sempre male, non è stato un disastro, ma ci è mancata la continuità».