Chiellini Jordi Alba, il siparietto prima dei rigori: «Bugiardo» – VIDEO

Chiellini-Jordi Alba: «Bugiardo!». La spiegazione dell’episodio durante il sorteggio dei calci di rigore – VIDEO

«Mentiroso!», Bugiardo! Questa è stata la scherzosa accusa di Giorgio Chiellini al capitano spagnolo Jordi Alba durante il sorteggio per decretare ordine e porta dei calci di rigore.

Cosa è successo? Il lancio della monetina dell’arbitro Brych aveva premiato l’Italia che avrebbe avuto la facoltà di scegliere in quale porta battere i penalty. Lo spagnolo ha invece sostenuto di aver vinto il sorteggio. Alla fine, in un clima comunque sereno in cui i due si sono abbracciati, anche il secondo sorteggio è andato in favore della squadra di Mancini.