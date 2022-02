Chiarenza: «Scudetto? Milan, Inter o Napoli, no ecco la mia favorita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Chiarenza, ex giocatore e allenatore delle giovanili della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 tra le varie anche della lotta scudetto:

L’Atalanta (ride ndr) perché conosco bene Gasperini, abbiamo lavorato dieci anni insieme alla Juventus. So perfettamente come prepara le squadre dal punto di vista atletico e non mollerà. Penso che stia giocando il miglior calcio di questo periodo storico del campionato. Ha fatto sempre bellissime prestazioni e credo che continuerà a farle fino a fine stagione

