Chi è Igli Tare, l’uomo che potrebbe diventare il simbolo della rinascita del Milan

Le difficoltà odierne del Milan e gli obiettivi principali ormai quasi del tutto sfumati stanno portando la dirigenza a programmare già per la prossima stagione. Per il ruolo di DS, uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Igli Tare. L’ex calciatore albanese, ora direttore sportivo, potrebbe quindi approdare a Milanello per risollevare le sorti del Diavolo rossonero.

Carriera da calciatore

Tare ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Partizani Tirana, esordendo in prima squadra nel 1988. Nel 1992, si trasferisce in Germania, dove milita in diverse squadre, tra cui il Karlsruher SC e il Fortuna Düsseldorf. La sua esperienza tedesca gli consente di affinare le sue abilità da attaccante, mettendo in mostra una notevole capacità realizzativa.​

Nel 2001, approda in Italia, vestendo la maglia del Brescia. Qui, gioca al fianco di Roberto Baggio, contribuendo significativamente alle stagioni positive del club lombardo. Successivamente, si trasferisce al Bologna nel 2003, dove continua a dimostrare il suo valore in Serie A. Nel 2005, firma per la Lazio, squadra con la quale concluderà la sua carriera da calciatore nel 2008. Durante la sua permanenza a Roma, Tare si distingue per la sua dedizione e professionalità, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio biancoceleste.​

Carriera da direttore sportivo

Terminata la carriera agonistica, Tare accetta la proposta del presidente Claudio Lotito di entrare nello staff dirigenziale della Lazio. Nel 2008, assume il ruolo di coordinatore dell’area tecnica e, l’anno seguente, ottiene il diploma di direttore sportivo a Coverciano. La sua nomina a direttore sportivo nel 2009 segna l’inizio di un periodo di successo per la Lazio.​

Durante la sua gestione, Tare si distingue per l’abilità nel scovare talenti a costi contenuti, trasformandoli in pilastri della squadra. Tra i colpi più rilevanti si annoverano l’acquisto di Ciro Immobile, che diventerà uno dei bomber più prolifici della Serie A, e l’ingaggio di Sergej Milinković-Savić, centrocampista serbo di grande talento. Altri acquisti significativi includono Lucas Leiva e Miroslav Klose, che hanno apportato esperienza e qualità alla rosa biancoceleste. Sotto la sua direzione, la Lazio conquista tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, consolidando la propria posizione tra le grandi del calcio italiano.​

Possibile futuro al Milan

Come sappiamo, attualmente il Milan sta attraversando un periodo di crisi, trovandosi al nono posto in classifica a undici giornate dalla fine del campionato, lontano dalla zona Champions e con il rischio di rimanere fuori dalle competizioni europee. In questo contesto, la dirigenza rossonera ha avviato una ristrutturazione dell’organigramma societario, individuando in Igli Tare il candidato ideale per il ruolo di direttore sportivo. Secondo quanto riportato da diverse fonti, Tare sarebbe in pole position per assumere l’incarico, grazie alla sua esperienza e alle competenze dimostrate negli anni alla Lazio.

L'arrivo di Tare al Milan potrebbe rappresentare una svolta nella strategia di mercato del club. La sua capacità di individuare talenti emergenti e di costruire squadre competitive con budget limitati potrebbe essere fondamentale per rilanciare le ambizioni dei rossoneri. Inoltre, la sua esperienza nel gestire situazioni complesse e nel lavorare in contesti esigenti lo rende un profilo adatto alle sfide che il Milan dovrà affrontare nei prossimi anni.​