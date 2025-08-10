Chelsea Milan: sintesi, cronaca, risultato del match amichevole in programma a Stamford Bridge alle 16.00 italiane

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Chelsea in amichevole

Chelsea-Milan 4-1: sintesi

1′ – Si comincia

5′ – GOL DEL CHELSEA. Autogol di Coubis

8′ – RADDOPPIO CHELSEA. Palla dentro di Pedro Neto per la girata di testa di Joao Pedro

11′ – Milan in totale apnea, Chelsea straripante

15′ – Gara solo difensiva per il momento

17′ – Si fa vedere in avanti il Milan: triangolo fra Leao e Saelemaekers, sinistro del belga respinto da Sanchez. Palla che torna al portoghese ma la sua testata è alta

18′ – ESPULSO COUBIS. Altra svolta del match con il cartellino rosso per il difensore che abbatte Joao Pedro lanciato in porta

20′ – Palo di Palmer. Parabola dell’inglese da punizione, il montante salva Maignan

24′ – Altro tentativo di Palmer ancora su punizione, palla fuori

25′ – Cooling break

28′ – Si ricomincia

29′ – Ancora Palmer, stavolta al volo sul cross di Fernandez, alto

33′ – Bravo Musah a difendere due volte, prima in anticipo su Palmer e poi su Gittens

38′ – Saelemaekers è il rossonero più attivo

42′ – Leao segna un gran gol di testa ma il portoghese è in fuorigioco

44′ – Ancora Leao pericoloso, Sanchez in angolo

45’+1 – Anche Saelemaekers si fa rivedere, buon dribbling e sinistro alto

45’+2 – Prima dell’intervallo due palle gol per il Chelsea: Maignan salva su Pedro Neto, Ricci respinge la girata di Cucurella

46′ – Arriva il momento di Modric che fa il suo ingresso al posto di Ricci

48′ – Subito chance per Modric, che orchestra un contropiede e va al tiro: facile per Sanchez

53′ – Rossoneri più vivi in questo avvio di ripresa anche se mana ancora l’occasione da gol

55′ – Occasionissima per il Milan: Leao manda in porta Fofana che evita Sanchez e serve Bartesaghi, decisivo il rientro di James a stoppare l’esterno

59′ – Tanti cambi per il Chelsea

62′ – Occasione per Gittens, che riceve al limite dell’area ma non inquadra la porta

65′ – Rigore per il Chelsea: Musah trattiene Estevao

67′ – TRIS CHELSEA. Delap dal dischetto non sbaglia, Maignan intuisce la direzione ma non basta

70′ – GOL DEL MILAN! Imbucata di Saelemaekers per Fofana che di sinistro batte Sanchez

75′ – Gran sinistro dalla distanza di Estevao, Maignan in angolo

80′ – Estevao si sta mettendo in mostra con tante giocate

85′ – Dentro Eletu e Sia, fuori Saelemaekers e Loftus-Cheek

90′ – POKER CHELSEA. Delap sigla la doppietta

90′ – Finisce qui, Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1: risultato e tabellino

5′ aut. Coubis, 8′ Joao Pedro, 67′ rig. Delap, 70′ Fofana, 90′ Delap

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah (73′ Dutu), Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci (46′ Modric), Fofana; Musah, Loftus-Cheek (85′ Eletu), Saelemaekers (85′ Sia); Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.