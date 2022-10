Chelsea Milan LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la terza giornata di Champions League

Il Milan sfida il Chelsea nella terza giornata di Champions League. I rossoneri vogliono difendere il primo posto nel girone E conquistato grazie al pareggio contro il Salisburgo e la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Segui qui il live del match.

Sintesi Chelsea Milan 1-0 MOVIOLA

1′ Inizia il match

4′ Tiro Mount – errore in disimpegno del Milan, ne approfitta Mount che tira a giro da fuori, Tatarusanu devia in allungo in corner

13′ Fase di quilibrio del match prova a spingere il Milan con tanti falli, i rossoneri provano a spingere, attenta la difesa del Chelsea

19′ Tiro Fofana – sugli svliluppi di calcio d’angolo ci prova il giocatore del Chelsea che colpisce di schiena e manda alto

22′ Tiro Thiago Silva – sugli svulippi di calcio piazzato salta indisturbato Thiago Silva, attento Tatarusanu che devia in angolo

24′ Gol Fafana – mischia in area di rigore rossonera sugli sviluppi di calcio d’angolo che premia dopo una serie di rimpalli il giocatore del Chelsea che trova il rasoterra vincente

32′ Annullato gol a Mount – l’attaccante del Chelsea al momento del passaggio decisivo è oltre la linea difensiva rossonera. Rete giustamente non convalidata

Migliore in campo Milan PAGELLE

Al termine del match

Chelsea Milan 1-0: risultato e tabellino

CHELSEA: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.

MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.

ARBITRO: Makkelie

AMMONITI: 7′ Krunic, 14′ Ballo Toure; 38′ Kovacic; 41′ Tomori



MARCATORI: 23′ Fofana;