Mercato: il Chelsea acquista Madueke, autore di una doppietta in amichevole contro il Milan. Ecco la cifra per l’acquisto

Il Chelsea è sfrenato sul mercato, con l’ennesimo acquisto: si tratta di Noni Madueke, a titolo definitivo dal PSV Eindhoven.

Come riportato da calciomercato.com, «l’affare è in chiusura, dopo un’offerta da 30 milioni di euro, che gli olandesi hanno accettato: l’esterno inglese classe 2002, autore di una doppietta nell’amichevole vinta a dicembre per 3-0 contro il Milan, si metterà presto in viaggio per Londra».