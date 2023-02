Champions League, il Tottenham spera nel rientro di Conte prima degli ottavi contro il Milan. Fermo per alcune giornate, il club vuole ritrovare il suo allenatore

È stato costretto a fermarsi per un problema di salute Antonio Conte. Dopo il match contro il Milan, l’allenatore italiano è rimasto a Milano per permettere al suo corpo di recuperare meglio e salterà la sfida contro il West Ham

Come riporta Matt Law per The Telegraph, il Tottenham spera che possa tornare in panchina prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan, ma non farà nulla per affrettare il suo rientro.