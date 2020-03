Champions League: rinvio ufficiale anche di Juventus-Lione

Champions League: ora è ufficiale! Juventus-Lione è stata ufficialmente rinviata, dopo la positività di Daniele Rugani

Era questione di ore e adesso è giunta l’ufficialità: la sfida tra Juventus e Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, è stata ufficialmente rinviata.

La positività di Daniele Rugani ha scosso completamente il mondo del calcio, in particolar modo la Juventus, che in questo momento è in totale quarantena. La sfida, dunque, è rinviata a data da destinarsi come Manchester City-Real Madrid. Mentre le altre sfide della massima competizione europea, almeno per il momento, continueranno.