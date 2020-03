Come comunicato ufficialmente dal sito della UEFA la Champions ed Europa League per adesso proseguiranno e concluderanno questo turno di eliminazione diretta, nei campi in cui è concesso giocare.

Previsto per il 17 marzo un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle 55 associazioni, i board di ECA e Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020