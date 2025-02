Champions League, serrata la corsa al quarto posto: prima di Bologna Milan un turno importante

Champions League, in attesa del recupero di campionato tra Bologna e Milan, c’è una giornata di Serie A tutta da vivere

La corsa per il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione al prossimo turno di Champions League (al momento il quinto non è valido) si sta accendendo sempre di più. Dall’Atalanta terza a 51 punti alla Roma nona a 37 ci sono appunto 14 punti; restringendo il cerchio dalla Juventus quarta al Bologna ottavo ce ne sono appena 5.

In attesa di Bologna-Milan, recupero in programma il 26 febbraio, ci sarà una giornata di campionato in cui le squadre in corsa affronteranno tutte squadre della colonna destra della classifica. Tirando in ballo anche Atalanta e Roma questi i prossimi impegni: