Champions League, Parolo avvisa Milan e Juventus: «Occhio a loro, possono essere degli outsider»

Champions League, Marco Parolo nel corso di ‘Step on Football’ su DAZN ha detto la sua sulla lotta al quinto posto

Al momento, in Serie A, anche il quinto posto sarebbe buono per accedere alla prossima Champions League. L’ex centrocampista Marco Parolo, nel corso di ‘Step on Football’ su DAZN, ha messo in guardia Milan e Juventus. Oltre a Lazio e Fiorentina, ma anche la stessa Roma in ripresa, può essere il Bologna la vera outsider.

SULLA LOTTA AL QUINTO POSTO – «Occhio al Bologna per la Champions, anche perché ora va fuori dalle coppe. La rosa è profonda ed ha tanti giocatori che hanno il gol nelle gambe. Potrebbe essere un outsider per i quinto posto se il punteggio resta basso, se Milan e Juventus non fanno un filotto»