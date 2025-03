Champions League, l’ex Milan sulla finale di Istanbul: «Nello spogliatoio è successo questo»

Champions League – Alessandro Nesta nell’intervista sul canale YouTube di Amazon Prime Video ha raccontato quanto accaduto dopo la finale del 2005

Alessandro Nesta ad Amazon Prime Video ha parlato di quanto accaduto nello spogliatoio del Milan dopo la finale di Champions League persa ad Istanbul:

LE PAROLE – «Nello spogliatoio nessuno parlava, nessuno si è permesso. Eravamo con le famiglie, siamo andati a mangiare e c’era un silenzio…Tutti morti eravamo. Rino d’estate voleva andare via ma Galliani l’ha convinto, ma comunque eravamo tutti depressi. Per tutti i mesi estivi per quel mezzo secondo in cui apri gli occhi quando ti svegli dicevo: “Non è possibile dai, non è vero”. E invece dopo quando ci siamo rivisti ci siamo ricaricati. C’era un gruppo di italiani forte, quelli giusti. Ci siamo detti che non poteva finire così. Ci siamo rimessi al lavoro».