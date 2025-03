Champions League Milan, Zaccheroni perplesso: una peculiarità dei rossoneri non lo convince

Champions League Milan, Alberto Zaccheroni, ex tecnico dei rossoneri tra le altre, non è convinto delle chance di quarto posto del Diavolo

A margine del Trofeo Maestrelli, Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato così della possibilità dei rossoneri di centrare la Champions League:

PAROLE – «La qualità c’è, è indubbio. I giocatori sono di alto livello, ma in campo non lo dimostrano con continuità. Non sai mai se sarà la loro giornata buona o no. A Milano c’è pressione, e chi gioca lì deve sapere convivere con questa pressione».