Champions League Milan, Turci sentenzia: «Questa squadra ci deve assolutamente arrivare. Sull'Italia...»

Champions League Milan, Tommaso Turci, noto giornalista, ha commentato la corsa europea in campionato e non solo

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Tommaso Turci ha parlato così della corsa Champions League in campionato, tema che riguarda anche il Milan:

Il quarto posto è un obiettivo ancora alla portata visto il calendario complicato che attende i bianconeri?

«Il quarto posto deve essere raggiungibile. La Juventus non ha alternative al raggiungimento del quarto posto, ecco. Se non dovesse essere raggiunto allora la stagione sì che sarebbe tutta da buttare perché sarebbe anche un ridimensionamento di una rosa, in termini economici una perdita dei soldi che arrivano dalla Super Champions. Sarebbe veramente un problema grosso anche per il bilancio della Juventus. È chiaro che in campo si deve vedere qualcosa di diverso e qualcosa di più da parte di tutti però l’obiettivo deve essere concreto e deve essere raggiunto. Non “la Juventus può raggiungere” la Juventus deve raggiungere il quarto posto e di conseguenza la Champions League. Anche perché come sappiamo, avere il quinto posto per la Super Champions ormai è utopia visto che non siamo riusciti ad andare avanti con le nostre italiane in Europa».

Tra i convocati di Spalletti per i quarti di Nations League contro la Germania, chi è il giocatore che le piace di più?

«Posso dire che sono molto contento della convocazione di Casadei, secondo me un ragazzo che può crescere tanto. È molto giovane, ha un’ottima fisicità, un ottimo tempo di inserimento, è uno che vede la porta, mi sembra un ragazzo molto dedito al lavoro e mi sembra anche un gran bel colpo del Torino per il mercato di Gennaio. Visto che lui, a proposito di inserimento, è entrato benissimo all’interno del contesto granata. Detto questo diciamo che, forse per la prima volta, sono molto contento del fatto che abbiamo due attaccanti molto forti all’interno del nostro roster, all’interno delle convocazioni. Perché quando hai un Kean che sta bene e che continua a segnare, un Retegui che segna in campionato una rete ogni 73 minuti in Serie A, insomma gente che vede la porta, gente che ti dà anche alternative per giocare in un certo modo, è un valore enorme. Gli attaccanti in Nazionale Italiana negli ultimi anni sono un pò mancati».

