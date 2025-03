Champions League Milan, Tiribocchi crede ancora nella squadra di Conceicao: sui rossoneri l’ha detto veramente!

Champions League Milan, Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista, crede ancora nelle chance quarto posto dei rossoneri

Intervistato da juventusnews24, Simone Tiribocchi ha parlato così della corsa Champions League in campionato:

Qual è la squadra favorita secondo lei per la vittoria dello scudetto e quella invece favorita per la corsa al quarto posto?

«Il campionato è aperto, il campionato è bello e naturalmente io credo che l’Inter sia la squadra più forte in assoluto. Ha ventidue giocatori di altissimo livello e che ancora non abbia preso il largo è un po’ demerito dell’Inter, un po’ merito anche di questo Napoli che invece ha fatto un percorso straordinario. È il primo anno di Conte, a gennaio ha perso un giocatore importante, forse ha accusato un po’ il colpo e adesso deve rincorrere. Io credo che l’Inter alla fine riesca a vincere questo scudetto perché deve, nel senso che con la squadra che ha, deve. Per il quarto posto sicuramente tornerà il Milan, ci sarà la Juventus e questa Lazio che sta facendo un campionato strepitoso e credo che lotterà fino alla fine. È finalmente un bel campionato sotto tutti i punti di vista, sia per lo scudetto, sia per la Champions, per l’Europa ma anche per la salvezza».

Italia Germania: che partita si aspetta?

«La classica partita con la Germania quindi da interpretare alla grande, benissimo perché è una squadra forte, è una squadra che magari dimostra poco quanto è forte ma lo è. Sulla falsa riga con la Francia, dove ti aspetti in casa una partita e la fai alla grande e poi fai un po’ fatica nell’altra. Sono quelle partite equilibrate dove te la giochi però è un avversario temibile, non devi mai mostrare il fianco perché queste nazionali qua hanno un’esperienza incredibile e quando sembra che le stai per vincere ti fanno male. Quindi sicuramente concentrazione novantacinque minuti – Spalletti lo sa benissimo – e mi aspetto una partita bella, bella perché adesso l’Italia gioca e loro sono una buona squadra quindi secondo me sarà una partita che ci dirà qualcosa sul percorso che stiamo facendo dopo l’Europeo».

