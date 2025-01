Champions League, Milan da record nelle coppe: contro la Dinamo Zagabria. Con nessun’altra nella storia!

Condividi via email

Champions League Milan alla ricerca del pass per gli ottavi di finale. Contro la Dinamo Zagabria i rossoneri hanno un record

Il Milan è alla ricerca di una vittoria per chiudere al 100% il discorso qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. I numeri contro la Dinamo Zagabria fanno ben sperare:

Il rossoneri hanno vinto tutte e sei le partite giocate contro la formazione croata, siglando così un record: è la striscia di vittorie più lunga per il Club contro una singola avversaria in una competizione europea. Il Diavolo ha inoltre segnato almeno tre gol in ciascuna delle tre trasferte contro la squadra attualmente guidata da Cannavaro, l’ultima delle quali nella fase a gironi 2022/23 (4-0).