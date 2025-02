Condividi via email

Champions League Milan, per la qualificazione serve un’impresa: il numero di vittorie… Le ultimissime notizie sui rossoneri

Per qualificarsi alla prossima Champions League servirà al Milan un’impresa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri avranno bisogno da qui a fine campionato di minimo nove vittorie.

Per sperare di arrivare tra le prime quattro posizioni Conceicao e i suoi ragazzi dovranno sicuramente superare quota 70 punti. Fino ad ora, il Milan, ha collezionato 11 vittorie in 25 partite: non sarà facile.