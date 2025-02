Champions League Milan, intreccio col Mondiale per club! Scenario da non credere e ipotesi imprevista

Condividi via email

Champions League Milan, spunta il clamoroso intreccio con il Mondale per Club: cosa succederebbe in caso di mancata partecipazione alla prossima edizione

Come riportato da Calcio e Finanza, la mancata partecipazione del Milan alla prossima Champions League avrebbe importati ripercussioni anche sulla prossima edizione del Mondiale per Club.

Milan: l’assenza dalla Champions avrebbe effetti anche “indiretti”. L’edizione attuale e le prossime 3 saranno anche quelle che determineranno il ranking per l’accesso al Mondiale per Club 2029. Saltare un anno di Champions significherebbe non racimolare punti.