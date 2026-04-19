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Champions League, Milan quanto manca per l’aritmetica? Allegri: «Si è abbassata»

Published

55 minuti ago

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Allegri

Champions League vicina ma non ancora matematica per il Milan di Massimiliano Allegri. Quanti punti servono?

Giornata positiva per il Milan di Massimiliano Allegri in ottica corsa alla Champions League. La vittoria dei rossoneri, seguita al pareggio della Roma e alla sconfitta del Como, ha permesso al Diavolo di andare a +8 sul quinto posto.

A cinque giornate dalla fine, con 15 punti ancora a disposizione, al Milan bastano 7 punti per l’aritmetica qualificazione in Champions League. A sottolinearlo anche lo stesso Max Allegri a Sport Mediaset:

«Si è abbassata, per la matematica servono 73 punti perchè Roma e Como più di 73 punti non possono fare. Sette punti possono bastare, lo dice la matematica. Se loro vincono tutte le partite…».

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