Champions, Marchisio : «Mi auguro che le italiane facciano bene»

Claudio Marchisio, ha rilasciato un’intervista, parlando delle emozioni che regala la Champions League e le aspettative per le italiane

Aspettative, sogni, ambizione. Questo ed altro ancora sa regalare la Champions League. Ne ha parlato Claudio Marchisio in occasione della presentazione del programma Champions Amazon Prime Video: «Quando c’è una gara di Champions, l’attesa e la musica, ti regalano sempre grandi energie. Io mi auguro che l’onda lunga della vittoria dell’Europeo possa riversarsi anche sui nostri club. Abbiamo vissuto un anno dove i giocatori hanno giocato tante partite dopo un contesto difficile e ci saranno giocatori stanchi, non sarà per niente semplice anche perché dopo ci sarà il Mondiale. Rivedere le due squadre di Milano, l’Atalanta e la Juve, ci auguriamo che le italiane possano fare un grande percorso».